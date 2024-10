Reggina, Bonanno: ‘La squadra può fare di più. I nomi non garantiscono le vittorie, ma…’

"Qualcuno dei nostri che oggi va in tribuna, giocherebbe titolare anche in serie C"

Intervento del DT Pippo Bonanno alla tv ufficiale Gs Channel: “Noi siamo soddisfatti rispetto a quello che si è fatto, partendo dall’allenatore con il quale abbiamo condiviso qualsiasi tipo di operazione. La prima domanda che va fatta ad ogni tecnico è quella riguardante il modulo preferito. Con Pergolizzi vogliamo fare un percorso quanto più lungo possibile, lo riteniamo parte integrante della società. Partivamo da un 4-3-3 e lui non ha voluto buttare a mare nulla, però ci ha chiesto ci poter avere i calciatori per giocare con diverse soluzioni tattiche.

Lo abbiamo accontentato e messo su una squadra che gli consente di poter fare scelte diverse. C’è una rosa importante in grado di soddisfare qualsiasi tipo di modulo. E’ chiaro che ci aspettiamo di più dalla squadra perché può fare molto di più, aspettando il massimo della condizione e non parlo di quella fisica, ma di rendimento al cento per cento da parte di tutti.

Noi possiamo rammaricarci per la sconfitta con la Scafatese che non meritavamo, i nostri obiettivi li vogliamo raggiungere partita dopo partita senza andare troppo lontano. Da ogni gara va tratto il massimo e poi tireremo le somme considerando anche gli sforzi prodotti dalla società.

I nomi non garantiscono le vittorie, ma bisogna incastrarli in un determinato contesto. Qui ci sono calciatori importanti e molto seri. Qualcuno dei nostri che oggi va in tribuna, giocherebbe titolare anche in serie C. Quando si vince esultano tutti, anche quelli che non giocano e questo è lo spirito di un gruppo serio, un valore aggiunto”.