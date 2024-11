Reggina, Bonanno: ‘Trocini, scelta facile. Avevamo cambiato per qualche screzio’

Il ritorno di Bruno Trocini sulla panchina della Reggina. Alla presentazione ufficiale, presente il DT Pippo Bonanno:

“Siamo qui per dare il bentornato a mister Bruno Trocini. E’ doveroso fare un saluto particolare all’amico prima che allenatore Rosario Pergolizzi che per gravi problemi familiari ci ha comunicato che era impossibilitato a proseguire il rapporto con la Reggina e speriamo si ristabilisca al più presto la sua situazione familiare. Ci è stato facile fare questa scelta per il buon lavoro svolto lo scorso anno.