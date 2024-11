Reggina, Trocini: ‘Questa è una squadra forte. Nessuna paura’

Una nuova presentazione, un ritorno dai più gradito quello di mister Trocini sulla panchina della Reggina che prende il posto di Rosario Pergolizzi. A tre giorni dalla delicatissima sfida contro la Vibonese, il nuovo mister incontra la stampa:

“Anche io vorrei fare un grosso in bocca al lupo a Pergolizzi . Dopo aver accettato lo scorso anno in una stagione complicatissima, oggi è stato molto facile farlo, prima di tutto perchè sono stato bene e poi perchè ho voglia di completare un lavoro iniziato con grande fatica. Reggio è una grande piazza, un campionato apertissimo, la nostra squadra molto competitiva, quindi è stato facile accettare.

Ho allenato tanti di questi calciatori, conosco bene tutti, la squadra è forte, ci sono tutte le possibilità per giocarcela. Sono consapevole che l’obiettivo è quello, mi piacerebbe trasformare questa mia voglia in campo. Quello che mi ha fatto male è stato quello di non riuscire a far godere una piazza come questa, quella curva e mi auguro di poterlo fare con il sostegno di tutti.

La rosa è costruita per vincere il campionato. Parto da ciò che conosco, voglio ritrovare quelle cose positive viste lo scorso anno e trasmetterle a tutti gli altri. Per me Reggio era una parentesi chiusa, i risultati sono in linea con gli obiettivi e capisco che la gente voglia vincere subito. Dopo l’anno scorso non posso avere paura, non c’è altro posto al mondo migliore di questo dove vorrei trovarmi, mi piace l’organico, è forte, poi si vedrà se mettere mano.