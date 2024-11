Reggina boom: ci sono cinque colpi in entrata pronti per Inzaghi

La Reggina è pronta ad iniziare la sua preparazione. Mister Inzaghi ha un buon numero di calciatori a disposizione ai quali a brevissimo se ne aggiungeranno degli altri come anticipato nei giorni scorsi. Potrebbero arrivare tutti insieme nel giro di pochissimo tempo, così come scrive alfredopedulla.com

“Pippo Inzaghi vuole i primi rinforzi per la nuova Reggina, già nelle prossime ore sarà accontentato. Ci sono cinque affari pronti: in arrivo il centrocampista Obi, colpo di spessore per la Serie B, il portiere Ravaglia in prestito dal Bologna, il difensore centrale Camporese, l’esterno destro Niccolò Pierozzi e il trequartista Vittorio Agostinelli, questi ultimi due di proprietà della Fiorentina. Tutte e cinque le trattative sono in dirittura d’arrivo, la sesta (l’attaccante Lorenzo Di Stefano dalla Samp) é stata ufficializzata. Si allontana il difensore Modolo del Venezia, uno dei primi a essere contattato, Barba e Dell’Orco restano in lista nella speranza di arrivare a uno dei due, anche se il Perugia non intende privarsi del suo difensore”.