Reggina, Branca: “Mai visto un gruppo di giocatori come questo”

Le parole del club manager Giusva Branca dopo la vittoria per 2 a 0 sulla Vibonese: “Ci tengo a fare gli auguri di Natale a tutti i tifosi amaranto, alla stampa, alle istituzioni, attorno al calcio si manifesta questo spirito di comunità. I tifosi stanno mostrando una pazienza infinita. Faccio particolari auguri alla famiglia Praticò, se lo merita a prescindere da quanto accaduto nelle ultime ore.

Va elogiato anche il lavoro del direttore di Taibi, con una partita in meno questa squadra è ampiamente in zona play-off, significa che si è lavorato bene. Vi posso garantire che raramente, forse mai, ho visto un gruppo di persone motivate e pieno di valori come questo. Non hanno mai tirato la gamba, questi ragazzi meritano ogni bene al di là del calcio per la pulizia morale. Voglio dire una cosa sul comunicato dell’Aic, riferita al passaggio che qualcuno per i problemi economici poteva vendersi le partite. Respingo le accuse e le rimando al mittente”.