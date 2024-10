Brescia, Gastaldello: ‘Bravi e fortunati. Andrenacci grandi parate’

Dopo tre risultati utili consecutivi, la Reggina torna a perdere. E’ la quindicesima volta in questa stagione e quella con il Brescia è davvero pesante per l’importanza dell’incontro. Arriva qualche giorno dopo la penalizzazione subìta ma soprattutto al termine di una prestazione pessima nel primo tempo, con una reazione rabbiosa e confusa nel finale e almeno tre grandi parate del portiere Andrenacci. La felicità del tecnico Gastaldello: “C’è la voglia da parte della squadra di venire fuori da questa situazione. Nasce dalle settimane precedenti in cui non si ricavava nulla, nel finale siamo stati un pò fortunati, ma si è giocato una grande partita. I risultati positivi portano entusiasmo, autostima, determinazione. Il Brescia è venuto qui per giocarsi la partita e questo dimostra la personalità che abbiamo avuto su un campo difficile. I punti adesso pesano tanto per tutti, nel finale c’era molta tensione e questo comporta aver perso due giocatori per la prossima gara (Cosenza). Il primo tempo abbiamo fatto molto bene, mentre si è sofferto nel finale con questi palloni lanciati in area nostra. Sono contento per Andrenacci, se lo merita, ha fatto grandi parate”.