Reggina-Brescia: buona partenza della prevendita. Il primo dato

E’ partita nella giornata di oggi la prevendita per quello che riguarda l’anticipo di venerdi sera tra la Reggina ed il Brescia. Prima Inzaghi, poi la Curva Sud poi ancora la società ed i calciatori attraverso un comunicato, hanno invitato il popolo amaranto ad essere presente sugli spalti del Granillo per giocarsi in queste ultime cinque partite la possibilità di rimanere dentro la griglia dei play off, avendo nonostante la penalizzazione di tre punti, altrettanti tre di vantaggio su chi insegue ed in attesa di capire quello che accadrà. Pertanto diventa di fondamentale importanza raccogliere il massimo dalle sfide che mancano e poi vedere in quale posizione della classifica ci si riuscirà a collocare. In queste prime ore la risposta è stata interessante con 1800 tagliandi staccati. Il tempo a disposizione non è moltissimo, visto che si scenderà in campo tra due giorni.

