Reggina-Brescia: riparte la prevendita, ma attenzione alla disponibilità

Reggina 1914 comunica che la prevendita di Reggina-Brescia, gara in programma sabato 15 gennaio allo stadio Oreste Granillo e valida per la 21esima giornata del torneo di serie BKT, riprenderà dalla mattinata di domani, mercoledì 12 gennaio, secondo le modalità già indicate nei giorni scorsi (ad eccezione del settore Curva Nord).

Leggi anche

Si ricorda che le recenti disposizioni hanno ridotto la capienza dello stadio, limitatamente alla gara casalinga in oggetto, a 5.000 spettatori.

Di seguito, il numero di posti disponibili per ogni settore.

TRIBUNA OVEST: 789 posti

GRADINATA EST: 977 posti

CURVA SUD: 972 posti.

*Alla capienza attuale, si considerano già sottratti i tagliandi già venduti (biglietti e mini-abbonamenti).