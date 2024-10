Reggina, Bresciani: ‘Le pressioni dei tifosi per noi uno stimolo’

All’indomani del pareggio ottenuto sul campo della Ternana, ospite della trasmissione “Buongiorno Reggina“, in onda sui canali ufficiali della società amaranto, l’autore del gol amaranto Nicolas Bresciani: “Con il 3-5-2 si riesce anche a fare un bel gioco, lo abbiamo dimostrato nelle partite disputate soprattutto in casa. Fuori, abbiamo affrontato Bari e Ternana, la differenza per il momento è la quadratura delle due squadre, al momento i rossoverdi più avanti, ma comunque entrambe forti.

Sul gol di Salzano non credo abbia grandi responsabilità il nostro portiere Guarna. E’ stato bravo il giocatore della Ternana che ha piazzato ottimamente il pallone e con la forza giusta.

Le pressioni della piazza reggina sono positive e ti aiutano molto soprattutto per quello che riguarda gli stimoli, va benissimo così. E’ stato bello vedere tanti tifosi nostri presenti a Terni nonostante il turno infrasettimanale e l’orario della partita.

A Reggio sto benissimo, sono comunque di proprietà del Livorno e non sarò solo io a decidere il mio futuro.

Denis è tornato in gruppo e per domenica dovrebbe essere disponibile. Doumbia non so esattamente cosa si sia fatto, ma speriamo di riaverlo presto”.

