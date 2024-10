Calcio serie C – Tornano Catania e Catanzaro. I risultati e la nuova classifica

Sempre più avvincente e combattuto il girone C della serie C con il ritorno al successo di Catania e Catanzaro ed il pareggio fra Ternana e Reggina. La novità in panchina per il Bari al momento non sortisce i frutti sperati e per la società pugliese la vetta adesso è più lontana. Questi i risultati e la nuova classifica:

SESTA GIORNATA

Ternana – Reggina 1-1

Vibonese – Picerno 3-1

Avellino – V. Francavilla 0-1

Bisceglie – Casertana 0-0

Paganese – Rende 5-1

Teramo – Viterbese 1-1

Bari – Monopoli 1-1

Catania – Cavese 4-0

Catanzaro – Rieti 2-0

Potenza – Sicula Leonzio 0-0

CLASSIFICA

Catanzaro 13

Ternana 13

Reggina 12

Catania 12

Potenza 11

Viterbese 10

Monopoli 10

Casertana 9

V. Francavilla 9

Avellino 9

Paganese 8

Bari 8

AZ Picerno 8

Bisceglie 8

Vibonese 7

Teramo 5

Cavese 5

Sicula Leonzio 2

Rieti 1

Rende 1

PROSSIMO TURNO

Casertana – Catanzaro

Cavese – Avellino

Reggina – Catania

Sicula Leonzio – Bisceglie

V. Francavilla – Ternana

Monopoli – Teramo

Rende – Potenza

Rieti – Paganese

Viterbese – Vibonese

AZ Picerno – Bari

Leggi anche

Leggi anche