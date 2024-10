Reggina, Toscano: “Buona prestazione, peccato per il 2a0 mancato”

Le parole del tecnico amaranto Mimmo Toscano dopo l’1a1 ottenuto dalla Reggina nel big match contro la Ternana.

“Un punto importante che rispecchia la buona prestazione della squadra al cospetto di un’ottima squadra. C’è un pò di rammarico per il primo quarto d’ora del secondo tempo dove meritavamo qualcosa di più.

Atteggiamento della Ternana? Ha cambiato qualcosa, ma me l’aspettavo. Rivas è entrato bene, avevo visto in settimana che aveva voglia di dare il suo contributo. Sono soddisfatto per quanto visto nel corso della partita”.