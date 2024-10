Reggina, buona la prima. Ora un altro derby per l’esordio in campionato

Meno tre al sipario. Sabato sera, sul campo del Rende, inizierà il campionato 2017-2018 della Reggina. Un derby calabrese per gli amaranto, il secondo dopo quello di Coppa Italia vinto di misura (con il pregevole gol firmato da Bezziccheri) al Granillo contro il Catanzaro.

La formazione di Maurizi ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, adesso però si fa sul serio. Con quali obiettivi e propositi? La società ha parlato apertamente di puntare alla salvezza, magari con più tranquillità rispetto allo scorso campionato. L’organico allestito, specie dopo gli ultimi arrivi di Mezavilla e Sparacello, sembra completo e in grado di centrare l’obiettivo salvezza, la risposta come sempre passerà dal campo.

Da risolvere a breve il rebus Bianchimano, il centravanti che sembrava dover essere il fulcro del reparto offensivo e che invece sembra voler cambiare aria. In caso di partenza, serve un sostituto all’altezza cosi da poter garantire a mister Maurizi la giusta dose di qualità e ricambi. “E’ un giocatore straordinario anche se ho avuto modo di vederlo pochissimo, visto che si è allenato con questo tarlo nella testa, ma sarei molto contento di averlo a disposizione. Se dovesse andar via, ne dovremo tenere conto”, ha dichiarato Maurizi su Bianchimano.

In attesa di capire il futuro dell’ex Milan, saranno quasi certamente Tulissi e Sciamanna a guidare il reparto offensivo. A centrocampo, in attesa di vedere un Mezavilla ancora non al meglio della forma fisica, il faro sarà sempre De Francesco.