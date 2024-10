Reggina: da Cagliari una serie di indicazioni positive e di novità

La Reggina è tornata a fare punti. Non era facile dopo la battuta d’arresto casalinga con il Perugia e le prime preoccupazioni per le due sconfitte precedenti consecutive in trasferta. Tra l’altro si andava a giocare su un campo complicato contro una delle squadre maggiormente indiziate per il salto di categoria e reduce da una settimana burrascosa. In più, lo svantaggio dopo appena qualche minuto di gara e quindi quella condizione psicologica che poteva essere ulteriormente accentuata una volta passati in svantaggio.

Leggi anche

Ed invece a Cagliari tanti gli spunti interessanti venuti fuori nel corso del match, a partire appunto dalla capacità, finalmente, di riuscire a tornare in partita dopo essere stati sotto, per la prima volta in questa stagione e sempre come prima assoluta anche l’aver conquistato un punto. In questo breve percorso caratterizzato da undici giornate e fino alla trasferta isolana, la Reggina aveva sempre vinto o perso. Un pari prezioso che intanto interrompe una piccola striscia di risultati negativi, probabilmente nel momento più delicato anche per il calendario che gli amaranto si trovano di fronte da adesso e fino alla fine del girone di andata.

Cagliari ha anche segnato l’esordio assoluto per l’estremo difensore Ravaglia, scelta decisamente coraggiosa quella di Pippo Inzaghi, dopo qualche polemica scaturita dalla prestazione non proprio brillante di Colombi appena una settimana prima con il Perugia. E per chiudere c’è stata anche la prima volta di Obi, il centrocampista acquistato la scorsa estate come punto di forza del centrocampo amaranto, e purtroppo mai protagonista per un fastidioso infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per troppo tempo. Ultimo quarto d’ora di gara per lui, un cartellino giallo, ma quel che più contava era rivederlo nuovamente all’interno del rettangolo di gioco. Un’arma in più per il tecnico a partire da adesso.