Reggina-Cagliari: funziona la politica dei prezzi bassi. Vola la prevendita

Per riportare i tifosi allo stadio la Reggina ha deciso di ridurre ed anche di tanto i prezzi dei biglietti in tutti i settori approfittando della festa del papà in prossiita del match che si giocherà con il Cagliari e quindi invitando tutti a partecipare accompagnati dallo slogan: “Per un padre che ha sognato“.

La risposta è stata significativa sin da subito ed in questo momento la prevendita segna 3200 biglietti staccati che, ricordiamo, vanno aggiunti ai 4130 abbonati. I tifosi ci saranno ed anche tanti, il resto spetta alla squadra con la speranza che si possa interrompere questa emorragia di sconfitte.