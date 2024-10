Reggina: i retroscena del calciomercato raccontati da Alfredo Pedullà

A due giorni dalla conclusione del calciomercato, l’esperto giornalista reggino Alfredo Pedullà sui canali ufficiali del club, oltre al commento sulle operazioni, ha raccontato una serie di retroscena su alcuni calciatori della Reggina, richiesti e per volontà della società amaranto non ceduti:

“La Reggina ha voluto tenere a tutti i costi Galabinov. Per lui è arrivata una proposta molto importante da parte del Perugia che al calciatore ha offerto un contratto con importi superiori anche a quelli che oggi garantisce la Reggina, ma la ferma volontà della società amaranto ha avuto la meglio. Tante richieste, forse quello che in questa sessione ne ha avute di più, per Gianluca Di Chiara che i dirigenti non hanno inteso prendere in considerazione. L’esterno è uno dei punti fermi sui quali anche Stellone intende ripartire. E poi Montalto, ci ha provato il Cosenza in maniera insistente, discorso che la Reggina non ha voluto neppure aprire. Su Orozco si era davvero allo scambio dei documenti, ma negli ultimi giorni il tecnico del Lanus non lo ha voluto mollare, bisognava chiudere prima. Quello che succederà in futuro non lo so, è certo che parliamo di uno dei tre talenti emergenti del suo paese”.