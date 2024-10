Reggina: ad oggi 19 operazioni tra entrate ed uscite. Il riepilogo

Ci sono ancora poco meno di venti giorni a disposizione per la chiusura di questa prima sessione di calciomercato. La Reggina, tra entrate ed uscite è tra le società che ha fatto i maggiori movimenti e tanti altri ancora ne sono previsti. Fino al momento sono undici i calciatori arrivati alla corte di Toscano, nove quelli andati via:

ACQUISTI – Menez, Lafferty, Crisetig, Peli (in prestito dall’Atalanta), Plizzari (in prestito dal Milan), Stavropoulos, Delprato (in prestito dall’Atalanta), Faty, Folorunsho (in prestito dal Napoli), Charpentier (in prestito dal Genoa). Rivas (rinnovo prestito con l’Inter)

CESSIONI – Bresciani (fine prestito Livorno), Zibert (Mantova), Baclet (Potenza), Corazza (Alessandria), Rubin (Alessandria in prestito), Paolucci (Monopoli in prestito), Sarao (Catania), De Francesco (Avellino), Reginaldo (Catania)