Reggina: è già calciomercato. Pierozzi nel mirino di una squadra di A

Dopo otto giornate di campionato, la Reggina è in testa alla classifica con 18 punti, frutto di sei vittorie e due sconfitte, queste ultime decisamente immeritate. L’ultimo successo al Granillo, nel derby contro il Cosenza, una gara a senso unico, stradominata dagli amaranto ed ancora una volta vinta con tre gol di scarto. Nel contesto di un gruppo che conta tanti calciatori di categoria anche superiore e di esperienza, due i giovani che si stanno mettendo in grandissima evidenza: Fabbian e Pierozzi. Il primo autore di grandi prestazioni e tre gol, il secondo, che gioca da quarto di difesa, che di gol ne ha realizzati già due, prodezze di grandissima qualità tecnica.

Il Torino su Pierozzi

L’esterno destro che nasce con collocazioni offensive, sta dimostrando non solo di essere già pronto per un campionato difficile come quello di serie B, ma addirittura è nel mirino di una squadra di serie A, come riportano i colleghi di firenzeviola.it. E’ bene ricordare che il giocatore è di proprietà della Fiorentina ed in prestito secco alla Reggina, ma pare che il Torino abbia avviato i primi contatti con la società viola per portare il giovane promettente in granata, essendone rimasto particolarmente colpito il tecnico Juric. Operazione che non dovrebbe riguardare, però, la prossima finestra invernale, la Reggina non ha alcuna intenzione di privarsene.