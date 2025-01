Calciomercato Reggina: due giocatori pronti a rinnovare nei prossimi giorni

In attesa di notizie riguardanti le due operazioni in entrata che dovrebbero portare un difensore e l’attaccante, su quest’ultimo il patron Ballarino ha parlato di diversi no ricevuti, la Reggina si sta muovendo per alcuni rinnovi. I primi dovrebbero essere, secondo quanto scrivono i colleghi di seried24, quelli dei due esterni mancini Cham e Ndoye, rispettivamente classe 2005 e 2006.

Cham, punito con la non convocazione in occasione dell’ultima partita con la Nuova Igea per un ritardo, è ritenuto da Trocini uno degli elementi più importanti della rosa anche per la sua capacità di svolgere con naturalezza sia il ruolo di terzino sinistro come anche di centrale di difesa, il secondo, sempre per quanto dichiarato dal tecnico, è la vera rivelazione degli amaranto. “Mi è stato presentato come centrocampista, oggi è un ottimo esterno di difesa“, ha affermato l’allenatore della Reggina in occasione dell’ultima conferenza stampa.