Reggina: Trocini spiega la doppietta di Barranco e sul mercato…

La soddisfazione di mister Trocini a fine partita dopo la vittoria della Reggina contro la Nuova Igea e la concomitante sconfitta del Siracusa: “E’ stata una bellissima partita e dico che anche nel primo tempo abbiamo giocato bene. Il loro vantaggio, seppur casuale, poteva metterci in difficoltà, ma io ero tranquillo perchè la squadra girava bene.

Leggi anche

In questi giorni si è lavorato per non far rimanere troppo solo Barranco e soprattutto metterlo nelle condizioni di poter essere coinvolto. Sono contento per lui.

Leggi anche

Per quello che riguarda il mercato se ne occupa la società, parlatene con loro. Giuliodori nulla di grave ma è comunque un problema muscolare da valutare nei prossimi giorni. Grillo sa andare sul fondo e crossare ma anche lanci come quello che avete visto più volte e che poi ha portato al gol di Barillà, non è stata una azione casuale, ma studiata”.