Reggina: il calciomercato dell’attesa e della pazienza

Da qualche giorno, dopo un buon lavoro svolto sottotraccia, sono venuti fuori i primi nomi inseriti nella lista delle entrate presenti sul taccuino del Ds Taibi. Da Orozco a Giraudo, poi Pezzella ed Altare, obiettivi reali per i quali la Reggina ha avviato le proprie trattative, pur ancora non riuscendo a concluderne alcuna. E’ meno loquace del solito il dirigente amaranto e quindi è difficile capire quanto ci sarà da lavorare per condurre in porto tutti i discorsi avviati o quanto la mancata ufficializzazione di qualsiasi arrivo, sia legata alla necessità prima di cedere.

Difficile sistemare tutti gli Over

Perchè da quello che si ripete ormai dall’inizio di questa sessione di calciomercato, ultimo in ordine di tempo il GM De Lillo, il primo obiettivo è quello delle cessioni per sfoltire un organico numeroso e con troppi elementi che non rientrano più nel progetto tecnico. Partendo dai giovani, alcuni dei quali mai utilizzati e passando per quegli Over che non interessano più. Ma è proprio questo secondo aspetto quello che rende al momento più complicato del previsto il mercato degli amaranto. Perchè se è vero che la cessione in prestito di Liotti al Cosenza è solo una formalità, per tutti gli altri come Laribi, Regini, Faty e soprattutto Menez, la strada è assolutamente in salita. Ci sono ancora venti giorni a disposizione, ma quello che appare evidente è che per riuscire a mettere a posto tutti i tasselli, ammesso che si riesca a farlo, ci vorrà tempo e… molta pazienza.