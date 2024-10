Reggina, in arrivo un under dall’Atalanta

Il prossimo under a vestire l’amaranto, molto probabilmente sarà Lorenzo Peli (20). Dopo averlo visionato ripetutamente, la Reggina è rimasta entusiasta delle potenzialità del giovane esterno di proprietà dell’Atalanta, lo scorso anno in Lega Pro con il Como.

Lo riporta la Gazzetta del Sud.

Anche in questo caso -si legge– la trattativa è più che avanzata. Prima di vedere anche Peli in Calabria, tuttavia, è lecito attendersi qualche movimento in uscita.