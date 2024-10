Reggina: campagna abbonamenti, ci siamo!

In questi giorni viene messo in risalto soprattutto il gran lavoro che sta svolgendo il direttore sportivo Taibi. D’altronde c’è un organico da ricostruire e con una disponibilità economica che non è elevata, si dovrà cercare di mettere in piedi una squadra che possa recitare un ruolo diverso rispetto a quello delle ultime due stagioni.

Ma c’è anche l’aspetto organizzativo, quello riguardante la società, oggi impegnata su più fronti. Scadenze prossime, iscrizione al campionato, questione S. Agata e campagna abbonamenti. In bella evidenza da ieri sulla pagina facebook della Reggina 1914 una sorta di slogan che annuncia l’arrivo di nuove iniziative riguardante la sottoscrizione degli abbonamenti per la prossima stagione. Ed a proposito di appuntamenti, la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire lunedi 18 giugno. Martedi il turno di Roberto Cevoli.