Reggina: novembre mese decisivo? Il primo appuntamento non è andato bene

Troppo presto per parlare di partite decisive? Forse si, ma allo stesso tempo ci sono momenti e sfide in un campionato che possono dire molto su quello che sarà poi lo sviluppo successivo della stagione. La Reggina ha già perso due scontri diretti, il primo al Granillo contro la Scafatese, il secondo a Siracusa in entrambe le circostanze con due calci di rigori subiti e senza demeritare.

A breve arriverà il prossimo, decisamente inaspettato, nel senso che nessuno si aspettava un avvio di campionato così esaltante dalla Vibonese, soprattutto dopo averla affrontata e dominata in Coppa Italia. Nelle settimane scorse abbiamo scritto di un novembre importante per i colori amaranto in virtù del calendario che si doveva affrontare. Dopo tre vittorie consecutive immaginavamo arrivasse la quarta sul campo dell’Akragas, primo match di questo mese che invece ha consegnato solamente un misero pareggio. Adesso consecutivamente la Reggina affronterà domenica 10 il Sambiase al Granillo, la settimana successiva l’incontro al Razza con la Vibonese per chiudere novembre il 24 con la sfida in casa con il Pompei.