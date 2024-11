Calciomercato Reggina: due scelte già fatte, diverse altre in bilico

Il campionato ha giocato la sua decima giornata con un andamento generale che evidenzia grande equilibrio. Probabilmente riuscirà a spuntarla chi avrà il rendimento più costante e in questo senso la Vibonese appare la compagine migliore. Siamo comunque ancora quasi all’inizio e quindi ogni pronostico rischia di essere ribaltato.

La storia di questo campionato dice che a partire dal mese di dicembre inizi un altro percorso anche se in questa circostanza appare improbabile, visto l’equilibrio, che ci possano essere squadre pronte a smantellare. Sicuro, invece, che soprattutto quelle che puntano a conquistare il primo posto, faranno una serie di interventi e tra queste anche la Reggina.

Leggi anche

Prima di farlo, però, sarà necessario disfarsi di quei calciatori evidentemente fuori dal progetto tecnico. Su Rajkovic la decisione è presa. Problemi di visto hanno costretto la società a fermare il calciatore in attesa di una soluzione che pare non si stata trovata ed è per questo che all’attaccante è stato comunicato che si intende interrompere il rapporto, attraverso una risoluzione contrattuale.

Chiaro che ballando cifre di una certa importanza, bisognerà trovare un punto di incontro e non è così scontato che questo avvenga nel breve periodo. L’altra bocciatura riguarda il centrocampista Laaribi. Uno dei primissimi acquisti estivi, punto fermo durante tutta la fase di precampionato e mai preso in considerazione da quanto ha avuto inizio la stagione. Prima le panchine, poi le mancate convocazioni, fino alla decisione di escluderlo anche dal match di Coppa Italia, chiaro segnale di esclusione definitiva. Si parla di un suo trasferimento al Locri.

Leggi anche

Poi ci sono le posizioni in bilico che riguardano per esempio Malara, Ingegneri, Perri e Mariano. Tutti sulla stessa barca che è quella del mancato utilizzo. Qualcuno di questi potrebbe chiedere di andare via, verso Perri c’è stata anche qualche richiesta ma pare che la società non sia disposta a cedere il calciatore. Possibile che a dicembre le situazioni potranno cambiare, ma di sicuro non ha senso tenere in organico elementi che Pergolizzi non prende in alcuna considerazione. Vediamo se la partita di Coppa Italia di oggi fornirà qualche indicazione.