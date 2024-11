Reggina-Acireale: la probabile formazione amaranto. Sarà rivoluzione?

Per la sfida di Coppa Italia, spazio a chi ha giocato meno. Bocciatura ufficiale per Laaribi

La Coppa Italia quanto interessa? Lo capiremo questo pomeriggio in base all’atteggiamento che assumeranno le due squadre in campo, entrambe reduci da risultati deludenti in campionato. Mister Pergolizzi, che ha ufficialmente bocciato Laaribi con l’ennesima mancata convocazione, dovrebbe schierare una formazione del tutto rinnovata con il dubbio in porta tra il giovane Katsaros e l’esperto Martinez, mentre per quello che riguarda gli altri reparti spazio a chi ha giocato meno o quasi per niente.

REGGINA: Martinez; Giuliodori (2004), Mariano (2005), Ingegneri, Malara (2005); Ba, Dall’Oglio, Ndoye (2006); Provazza, Curiale, Porcino. All. Pergolizzi