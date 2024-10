Verso la ripartenza, Fabio Capello: ‘Valori adesso azzerati. La Serie C ha un grande vantaggio…’

L’allenatore Fabio Capello, ex Milan e Juventus fra le altre, è intervenuto ai microfoni di Maurizio Insardà su Reggina TV. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La ripartenza condizionerà tantissime gare. I valori si sono molto avvicinati. Saranno molto più difficili le partite. Ci sono dei calciatori che dovranno abituarsi a diverse situazioni, molto dipenderà dagli orari. La Serie C ha giocato tutto il campionato con 5 sostituzioni, che potranno aiutare in questa fase.”

“Dalla C alla B c’è un gradino di differenza, dalla B alla A sono tre gradini. Dalla A alla Nazionale ci sono sei gradini. In Serie C se sbagli qualcosa, spesso sei graziato. In Serie B se sbagli, soltanto determinate squadre ti graziano. In Serie A se sbagli ti puniscono, e prendi gol.”

“Per me fantascienza. Non esiste proprio. Questa è la mia idea. La Serie B deve essere il trampolino, vanno bene i play off, ma due gironi non mi piace proprio. Mi preoccuperei di una Serie C sana con squadre sane. E’ inutile portare 40 squadre in serie cadetta. Peggioreremmo le cose.”