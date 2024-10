Reggina, Cardona: ‘Non è vero che non possiamo fare calciomercato’

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo responsabile del settore giovanile Giuseppe Geria, c’è stata l’occasione anche per parlare di prima squadra con calciomercato e stadio: “La Reggina ha fatto un mercato serio in estate. A Taibi abbiamo detto di andare a fare mercato con la giacca. Perchè? Per avere la possibilità di mettere in tasca la classifica, siamo secondi alla prima di ritorno. Non è vero che non possiamo fare mercato, lo facciamo senza assilli e rispettando determinati parametri, abbiamo sempre parlato di trasparenza e rispetto delle regole. Noi abbiamo attaccanti importanti, Gori è stato sempre ritenuto una grande promessa, poi l’ex centravanti del Bologna Santander. Vi chiedo solamente di guardare le cose come stanno, continuando a fare bene come fatto fino al momento. Ma avete visto quello che succede altrove, le avete lette le notizie sui giornali? La ristrutturazione del debito, quando avremo la risposta dal tribunale faremo festa, è una cosa importantissima. Se ci sarà l’occasione sul mercato faremo qualcosa tra uscite ed entrate, partendo sempre dal presupposto che siamo secondi in classifica. Siamo aperti a tutto, ma nel rispetto delle regole e guardando alla solidità del club, qui non si guarda alla stagione 2023-24, ma alla 2033-34. Reggio si merita solidità e stabilità, ci sono stati anni turbolenti con il rispetto verso tutti. Le attuali presenze allo stadio non mi deludono, nessuna ansia di vedere il Granillo pieno, ma di lavorare bene ed in maniera sostenibile, il nostro lo stiamo facendo giocando anche bene. Il nostro orgoglio è anche quello di vedere in trasferta i settori ospiti sempre pieni. Stiamo lavorando anche per ristrutturare lo stadio“.

