Reggina: il presidente Cardona sulla scelta di Inzaghi ed il calciomercato

Lunga intervista quella rilasciata dal presidente della Reggina Marcello Cardona ad Helbiz Live. Di seguito i due passaggi che riguardano la scelta della società caduta su Inzaghi ed il prossimo calciomercato:

“Lasciamo spazio al nostro allenatore, pensiamo a chiudere il girone d’andata, poi faremo le nostre valutazioni. Abbiamo il miglior attacco e buoni numeri in difesa, se Inzaghi eventualmente ci proporrà qualcosa, noi come società valuteremo, ma oggi non si può non tenere conto che la nostra squadra è lassù”.