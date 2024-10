Reggina-Frosinone, parla Stellone che esalta Taibi, Inzaghi e poi su Menez…

Grandi risultati con il Frosinone da tecnico esordiente. Doppia promozione dalla C alla A ma significativi lo sono stati anche lo scorso anno sulla panchina della Reggina. L’allenatore romano è stato intervistato nelle vesti di doppio ex da Gazzetta del Sud: “Si affrontano due formazioni in salute che stanno dominando il campionato e sono contento di vederle così in alto. La gara potrebbe essere decisa da un episodio. Gli amaranto hanno un organico competitivo, di qualità, stesso discorso vale per i gialloblu che si trovano meritatamente in testa grazie al lavoro di Fabio Grosso. La Reggina a Brescia ha disputato una grande gara, non era facile superare i biancoazzurri imbattuti da un anno, i complimenti a mister Inzaghi che in serie B ha ottenuto sempre grandi risultati. E’ un tecnico esperto, entrato subito nel cuore della tifoseria e poi bisogna elogiare il ds Taibi per avere allestito una rosa competitiva. Il mio sogno nel cassetto? Sarebbe fantastico se Reggina e Frosinone la prossima stagione si sfidassero in serie A“.

