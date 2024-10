Reggina: il presidente Cardona sul calciomercato, Valzania e le parole di Santander

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo riportato le dichiarazioni del presidente Cardona riguardo la nuova campagna abbonamenti ed il rifacimento del manto erboso del Granillo. Di seguito le dichiarazioni su Santander, gli insulti di Genova ed il calciomercato: “Santander è un calciatore della Reggina con delle aspettative e noi siamo contenti di avere elementi così ambiziosi. Credo sia questo il desiderio di tutto il gruppo, questo è un segnale importante, noi chiediamo solo che si giochi bene al calcio e lui dice io sono qui per portare la Reggina in serie A”.

Pippo Inzaghi e gli insulti di Genova

“Ci stiamo preparando per l’inizio del campionato sapendo di avere un grande gruppo ed un grande condottiero. Pippo Inzaghi è un ottimo allenatore, una persona umile, spero i tifosi riescano a conoscerlo presto e meglio e soprattutto è una persona perbene. Volevo dire che siamo stati al Marassi per la gara di Coppa Italia e pesantemente insultati dalla tifoseria locale, soprattutto io per motivi di lavoro che non sto qui a specificare. La cosa più triste è che nessun dirigente della società blucerchiata si sia avvicinato. Ecco, noi faremo l’opposto, accoglieremo tutti in maniera impeccabile”.

Le nuove maglie ed il calciomercato