Reggina-Casertana e la partita vista solo da Pochesci: “Amaranto mai pericolosi”

La Reggina piega la Casertana nel secondo tempo dopo aver costruito almeno 3 occasioni clamorose. Due volte Tulissi e Kirwan: palo, traversa e chance clamorose sprecate dagli amaranto ma non per Pochesci.

Il tecnico della Casertana, al fischio finale, sembra aver visto un’altra partita.

“Cosa ha fatto la Reggina per vincere? Nulla, due calci piazzati e basta. Mi aspettavo ben altro gioco dagli amaranto considerando tutta la qualità a disposizione. La Reggina aspettava in difesa e ripartiva con un unico schema, lancio di Gasparetto dalle retrovie. Noi abbiamo giocato solo 25 minuti, ma non per merito della Reggina ma per problemi fisici di alcuni dei miei giocatori”, le dichiarazioni del tecnico della Casertana.