Reggina, Castiglia: “Consapevoli dell’importanza del derby. La fascia…”

Ha parlato, in un’intervista concessa alla Gazzetta del Sud, Ivan Castiglia, capitano della Reggina 1914, in vista del delicato derby che gli amaranto disputeranno lunedì sera. “Siamo consapevoli – ha spiegato – dell’importanza rivestita da questa gara per i nostri tifosi e stiamo lavorando duramente per prepararla al meglio”

Una sfida, comunque, che si preannuncia abbastanza complicata per gli amaranto, visto l’ottimo periodo di forma attraversato dai ragazzi di Braglia: “Va dato atto al Cosenza dell’ottimo organico a disposizione ma noi, certamente, abbiamo le possibilità di portare a casa la vittoria”.

Derby che, per il centrocampista nato proprio alle pendici della Sila, ha significato doppio: “Sono cresciuto calcisticamente al Sant’Agata e quindi per me è un onore poter indossare questa maglia e questa fascia. Darò e daremo, lo ribadisco, il massimo per uscire dal San Vito con un risultato positivo”