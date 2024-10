Reggina-Catania, biglietti venduti in aumento. Nuovo dato ufficiale

Insieme alla tensione per la delicatezza del match, cresce anche il numero di biglietti venduti in queste ore per la super sfida al Catania. I dati ufficiali vengono forniti dalla società attraverso il proprio profilo facebook, questo quanto scritto dall’ufficio stampa amaranto:

“-1 a Reggina-Catania. Sono 3.383 i biglietti staccati alle 11.30, 264 settore ospiti”.

Leggi anche

Leggi anche