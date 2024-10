Reggina, a Catania con il centrocampo rivoluzionato. Il probabile undici

Contro una delle squadre più forti del campionato, ma con defezioni importanti tutte concentrate sulla linea mediana. La Reggina, all’asciutto in fatto di vittorie da ben sette gare, tenterà di tornare imbattuta dal Massimino di Catania per riprendere quel cammino bruscamente interrotto e che oggi ne condiziona la classifica.

Oltre allo squalificato La Camera, infatti, mister Maurizi dovrà rinunciare probabilmente al suo capitano Ivan Castiglia, non recuperato dopo la botta rimediata la settimana scorsa con il Monopoli anche se aggregato.

Due terzi, quindi, del centrocampo amaranto out e soluzioni alternative da ricercare tra coloro che sono a disposizione, con Fortunato e Giuffrida rientrati dopo lo stop ma a corto ovviamente di condizione e Mezavilla che rimane sempre in una posizione di incertezza. Marino, non al top, è certamente tra i titolari e tranne soluzioni sorprendenti insieme a lui anche Provenzano.

La lista dei ventitre convocati:

Armeno, Arras, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Castiglia, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Provenzano, Sparacello, Tulissi, Turrin

Questo il probabile schieramento amaranto:

REGGINA: Cucchietti, Laezza, Ferrani, Gatti, Hadziosmanovic, Marino, Fortunato (Giuffrida), Provenzano, Bianchimano, Sparacello. All. Maurizi