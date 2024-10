Reggina-Catania: il Granillo sarà solo amaranto. Trasferta vietata ai tifosi rossoazzurri

Quanto già anticipato nei giorni scorsi diventa notizia ufficiale. Trasferta vietata ai tifosi del Catania, anche per i possessori della tessera del tifoso.

““In occasione della gara tra Reggina e Catania, valevole per la 7^ giornata del campionato di serie C girone C in programma domenica 29 settembre alle 15 allo stadio “Oreste Granillo”, il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria ha ordinato il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania, compresi i possessori di fidelity Card”.