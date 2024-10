Reggina – Catania, la voce dei tifosi amaranto: “Continuiamo così, senza temere nessuna squadra”

Grande entusiasmo tra i tifosi dopo il match che ha visto impegnata la Reggina contro il Catania. Un goal, probabilmente due e tanto gioco da parte degli amaranto che si sono dimostrati ancora una volta all’altezza di un match davvero ostico.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Don Giovanni Zampaglione (Parroco di Marina di San Lorenzo)

Fortunato Martino (Presidente scuola calcio F. Cozza)

Massimo Musarella (tifoso della Reggina)

“Bene nel secondo tempo, nel primo tempo troppi falli, il Catania gioca sull’esperienza più che sulle qualità tecniche. Corazza sembra quello che non ci colpa invece segna sempre lui, due oggi, il goal era regolare. Grande pubblico e clima per un presagio che evidenzia come la Reggina può andare in B dalla porta principale, c’è ancora da lavorare, la Reggina ha sbagliato diverse situazioni, potevamo gestire meglio il pallone, abbiamo messo nelle condizioni il Catania di poter provare a recuperare. Un motivo in più per lavorare e definire meglio ciò che ottimamente si è svolto finora”.