Reggina – Catania, la voce dei giornalisti amaranto: “Il Granillo è un fortino inespugnabile, Corazza strepitoso”

La voce dei giornalisti e degli addetti ai lavori amaranto, con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. La vittoria ottenuta contro il Catania sancisce l’ottimo inizio di campionato degli amaranto che al Granillo hanno vinto tutte e quattro le partite finora disputate.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Franco Pellicanò (giornalista del Giornale di Sicilia)

“La migliore prestazione in casa per attenzione ed applicazione tattica, peccato il 2 a 0 ci stava, le immagini hanno confermato che il secondo goal di Corazza era regolare. La Reggina è stata bravissima a mantenere il vantaggio tutto il match. Abbiamo segnato dopo 120 secondi, abbiamo mantenuto anche se soffrendo con attenzione e cambi gestiti alla perfezione da Toscano. Una bellissima sorpresa Rivas, veloce ed abile nell’uno contro uno può fornire assist per le punte. Il Catania mi ha deluso molto nonostante il mister abbia girato le punte, davvero pochi i loro tiri in porta”.