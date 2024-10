Reggina-Catanzaro: più di 1000 biglietti per il settore ospiti

Modalità e prezzi per l'acquisto del tagliando. Quanti saranno i tifosi giallorossi?

La vendita dei tagliandi ai supporters del Catanzaro è riservato solo ed esclusivamente nel settore ospiti, 1.122 posti disponibili.

Come da disposizioni ministeriali, sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso allo stadio fino alle ore 19:00 di venerdì 11/10/2019. La vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Catanzaro ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della US Catanzaro 1929.

Il tagliando d’ingresso allo stadio potrà essere acquistato senza restrizioni al prezzo di 10 euro (più diritti di prevendita) del circuito Vivatickets.

I tifosi del Catanzaro potranno parcheggiare auto e pullman in via Mercalli nell’apposito spazio riservato.

Leggi anche

Leggi anche