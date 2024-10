Reggina: in cima alla classifica dei cannonieri il bomber inaspettato

La sensazione nel vedere un calciatore della Reggina in testa alla classifica dei cannonieri non la si provava da tempo. Nè Denis, nè Reginaldo, ma l’inaspettato Simone Corazza, il giocatore fortemente dal tecnico Mimmo Toscano ed arrivato in amaranto circondato da un pò di scetticismo. Si è conquistato il posto da titolare a suon di gol ma anche di prestazioni, visto quanto prodotto in queste prime otto giornate di campionato.

Disponibilità al sacrificio, qualità nelle conclusioni ma anche negli assist, pressing sui difensori avversari, capacità riconosciute sotto porta come pochi. A Pagani ha segnato il gol del vantaggio ed almeno in altre due circostanze ha sfiorato il raddoppio.

CLASSIFICA CANNONIERI

Corazza (Reggina) 6

Castando (Casertana) 6

Bubas (Vibonese) 5

Lodi (Catania) 5

M. Antenucci (Bari) 5

Leggi anche

Leggi anche