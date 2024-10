Le immagini dei goal del derby della Calabria fra Reggina e US Catanzaro allo stadio Oreste Grannillo di Reggio Calabria

Marcatori: 3′ e 37′ D’Ursi (C), 5′ Bianchimano (C), 34′ Celiento (C), 49′ Bellomo (R), 56′ Doumbia (R), 89′ Tassi (R)

