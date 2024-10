Reggina: Taibi non vuole sbagliare. Si dialoga con tutti, si sceglie senza fretta

La società spera di chiudere in giornata, senza frenesia e guardandosi intorno

Una scelta che non potrà essere sbagliata. Il prossimo allenatore della Reggina dovrà centrare tutti gli obiettivi che la società si è prefissata, cioè quelli di arrivare sicuramente in zona play off, guadagnando la migliore posizione possibile e sfruttando al meglio il potenziale a disposizione.

Ci sono tantissimi giocatori d’attacco in organico e la scelta del nuovo modulo da adoperare dovrà sfruttarne le qualità di tutti, insieme ad un equilibrio tattico che dovrà cancellare quei quarantacinque minuti terribili contro il Catanzaro.

Taibi andrà a colloquio con Gautieri e Gallo e forse ci sarà qualche altro sondaggio. Non basterà il curriculum di ogni singolo allenatore, quanto le idee e le convinzioni che verranno fuori dai confronti. Al momento quello che filtra è che nell’individuazione del nuovo allenatore più caratteristiche dovranno soddisfare le richieste della società e proprio per evitare di fare errori, la scelta del DS non sarà affrettata.