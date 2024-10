Reggina-Catanzaro: 0-0 il primo tempo e amaranto con l’uomo in meno

Si conclude con il punteggio di 0-0 la prima frazione di gioco tra Reggina e Catanzaro. Un match di grande intensità, fisico e con una occasione da gol clamorosa per gli amaranto, su cross di Bresciani con Reginaldo che non ci è arrivato per un soffio. E nel contesto di una partita maschia, il direttore di gara ha interpretato erroneamente come fallo da cartellino l’intervento di De Rose su Kanoute e per il centrocampista amaranto era il secondo giallo, quindi espulsione e Reggina costretta dal 38esimo a giocare con un uomo in meno. Mister Toscano tira fuori dalla mischia Reginaldo e manda dentro Sounas.

Intanto la società ha fornito il dato riguardante gli spettatori presenti allo stadio: Spettatori totali 15.819, con 10.818 paganti di cui 929 ospiti e 5001 abbonati. Incasso totale euro 186.348,13

