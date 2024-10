Reggina: adesso per Pergolizzi, in mezzo, la scelta diventa ‘piacevolmente complicata’

Un elenco corposo tra Over e Under quello che compone la linea di centrocampo della Reggina. Mister Pergolizzi sin dall’inizio ha dichiarato di poter gestire anche un numero consistente di calciatori, nel momento in cui gli si poneva la questione dell’organico pletorico.

Sono stati utilizzati praticamente tutti gli effettivi in mezzo al campo, seppur qualcuno con il contagocce come Laaribi, con la nuova disposizione tattica che ha messo in luce calciatori per i quali il percorso sembrava ormai destinato. In modo particolare quello di Salandria, rispolverato dopo aver ottenuto la titolarità alla prima giornata e poi solo tribune e mancate convocazioni. Una svolta la sua, sottolineata dal tecnico e frutto di impegno, professionalità, tenacia.

In occasione dell’ultimo match giocato a Enna, il centrocampo iniziale ha visto appunto Salandria e insieme a lui Forciniti e Urso, inedito nella sua composizione quanto produttivo. Questo ha comportato esclusioni eccellenti come quella di Barillà, Ba andati in panchina e Dall’Oglio addirittura in tribuna.

Per la sfida al Paternò, essendo la terza in sette giorni, ci saranno certamente delle piccole modifiche, ma adesso Pergolizzi, per il rendimento dei vari protagonisti, si troverà di fronte a scelte piacevolmente “complicate”. In questo contesto va inserito anche Laaribi che, pian piano, siamo certi troverà il suo spazio. L’altra certezza è che qualunque sia la composizione della mediana a tre, Forciniti ci dovrà essere sempre.