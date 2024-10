Reggina: centrocampo quasi pronto con questi protagonisti

La Reggina avrà un centrocampo quasi nuovo. Si è già detto dell’impostazione tattica che inizialmente mister Toscano vorrà dare alla sua squadra, quel 3-5-2 che proprio sulla mediana vede il maggior numero di calciatori. Le conferme riguardano l’esterno Kirwan, il dinamico Salandria, il duttile Zibert, il sempre utile Marino mentre i volti nuovi sono rappresentati dagli arrivi di Sounas, Bresciani (ufficializzati) e Nicolò Bianchi.

Un mix assai interessante tra elementi che evidenziano capacità di adattamento in tutte le posizioni del centrocampo, quindi la possibilità per il tecnico di poter modificare a suo piacimento ed anche a partita in corso la loro collocazione.

Non dovrebbero esserci altre novità se non quella di altri due esterni da cercare come alternative a Kirwan e Bresciani e soprattutto a sinistra di parla insistentemente di Liotti, ma non subito, tranne opportunità che lo stesso mercato può creare, legate ad eventuali altre uscite.

Discorso a parte meritano De Falco e Bellomo. Il primo perchè la Reggina sta cercando di trovargli una sistemazione e le richieste non mancano, per il fantasista, invece, da capire dove e come il tecnico Toscano intende impiegarlo.

