Reggina, oggi sei così. Ma tantissimo potrebbe cambiare

L’attuale organico della Reggina conta ufficialmente 19 giocatori. L’obiettivo è arrivare almeno a 23, considerando che molti di quelli attualmente presenti saranno ceduti. E’ il caso del pacchetto arretrato con cinque elementi a disposizione, quattro dei quali sul mercato. La divisione dei ruoli è fatta in base al modulo che intende adottare mister Toscano, per esempio Kirwan è inserito nella lista dei centrocampisti, pur se il giocatore è adattabile a difensore esterno in una eventuale difesa a quattro. Questa la rosa ufficiale:

Portieri: Guarna, Farroni

Difensori: Conson, Gasparetto, Ciavattini, Mastrippolito, Redolfi

Centrocampisti: Salandria, Sounas, Zibert, De Falco, Bellomo, Marino, Petermann, Kirwan

Attaccanti: Strambelli, Ungaro, Baclet, Doumbia

