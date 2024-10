Reggina, al via le cessioni. Due big potrebbero partire subito

Domani arriverà la terza ufficializzazione. Dopo Guarna e Sounas toccherà all’esterno sinistro Bresciani apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Reggina e per la quale dovrà occupare quella zona di campo che per una stagione intera ha creato non poche difficoltà nelle scelte a Cevoli come Drago.

Abbiamo già detto che non sarà l’unico cursore ad occupare quella corsia. Taibi cerca un secondo elemento di livello sempre come quinto di centrocampo e le attenzioni sono da tempo rivolte a Liotti.

Operazione che non verrà conclusa nell’immediato perchè questa è la settimana nella quale ci si concentrerà sulle cessioni. Quella più immediata dovrebbe riguardare il capitano Conson. Il giocatore ha molte richieste soprattutto nel girone B della serie C e probabilmente entro giovedi verrà sistemato. Si cerca collocazione anche per Ciavattini, mentre nelle ultime ore si registrano interessamenti seri per il centrocampista De Falco. La Reggina cerca di piazzare anche Mastrippolito.

Leggi anche

Leggi anche