Reggina, domani visite mediche e firma per Nicolas Bresciani

Tutto pronto per la terza ufficialità in casa amaranto

Sta per arrivare la terza ufficialità in casa amaranto. Sono attese per domani, infatti, le visite mediche e la firma del terzino sinistro classe 1997, Nicolas Bresciani.

Reduce dall’esperienza con la maglia del Ravenna (con la quale ha collezionato ben 28 presenze condite da 2 goal e 2 assist), ha vestito in precedenza anche la maglia del Livorno.