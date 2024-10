Reggina, il centrocampo è pronto. Un solo dubbio, dipenderà dal mercato

Centrocampo muscolare a supporto di un attacco con tre frecce al proprio arco ed a protezione di una difesa composta da quattro uomini. Potrebbe essere questa l’idea di Massimo Taibi sotto indicazione del tecnico Cevoli che, probabilmente, almeno nel suo percorso iniziale, dovrebbe confermare lo schieramento tattico praticato con il Renate.

Probabilmente in questa cerniera sulla mediana non ci sarà spazio per Adriano Mezavilla nonostante il calciatore sia legato alla Reggina anche per la prossima stagione.

Roberto Marino ha rinnovato, si discuterà parecchio sulla possibilità di cedere il giocatore ma solo alle condizioni che la società ritiene adeguate, altrimenti inizierà il prossimo campionato con la maglia amaranto. Ed in attesa di capire quello che si deciderà su Giuffrida, sarebbero pronti due elementi ben conosciuti da tecnico e DS.

Wilfred Osuji, centrocampista nigeriano classe 1990 scuola Milan, fisico possente ed esperienza da vendere, tornerebbe al professionismo dopo una stagione alla Varesina dove ha collezionato 29 presenze realizzando ben 5 reti, insieme a lui Ciccio Salandria che sogna la B, ma ad una chiamata ufficiale della Reggina risponderà presente.