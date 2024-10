Reggina: il paradosso della prima cessione. Baclet al Potenza, è fatta

L’impegno del ds Taibi sulle operazioni in uscita è totale. Si sta spendendo su più fronti per effettuare tutte quelle uscite diventate necessarie, nel momento in cui continuano ad aumentare le entrate. Le richieste non solo non mancano, ma sono tantissime e come spesso accade nel calciomercato, sono diverse le combinazioni che poi devono portare alla conclusione della trattativa. Intanto, si registra quello che abbiamo definito il paradosso. Cioè la prima cessione che la Reggina opererà sul mercato è quella che tutti pensavano potesse essere la più complicata. Allan Baclet, il tanto discusso attaccante per il quale la società amaranto aveva investito ed anche tanto, si trasferirà al Potenza, terra di rinascita per molti e si spera lo sia anche per lui. Il portale tuttopotenza.com scrive:

“L’attaccante Francese Alain Baclet diventerà un nuovo calciatore del Potenza. La Reggina aveva assolutamente bisogno per fare mercato di cercare una nuova sistemazione al calciatore e grazie alla mediazione del procuratore della punta Maurizio De Rosa l’affare si è chiuso. L’ok più importante è arrivato da mister Mario Somma che ha dato il suo placet all’operazione chiusa poi dal duo Caiata-Flammia che puntano a rigenerare un Baclet che a 34 anni punta ancora a dimostrare il suo valore a suon di goal.

Baclet oggi dovrebbe essere a Potenza per firmare un contratto che lo legherà al club lucano per un anno o per due anni e subito il ragazzo si unirà alla squadra“.

E’ possibile che nel corso di questa settimana altri due giocatori diano il loro addio alla Reggina. Uno dovrebbe essere Corazza, l’altro il centrocampista Zibert. Attenzione alla posizione di Nicolò Bianchi. Da Palermo dicono sia vicinissimo ai rosanero.