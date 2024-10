Reggina inarrestabile sul mercato. Le ultime su Falcinelli e Rami

Se per il mercato in uscita le operazioni appaiono più complicate, stessa cosa non la si può dire per quelle in entrata. Le ultime dichiarazioni del presidente Luca Gallo hanno lasciato intendere che, oltre al colpo di caratura internazionale che si sta provando a chiudere, altri saranno i movimenti in entrata. E secondo quanto scrive alfredopedulla.com, uno dei primi obiettivi di questa estate, potrebbe essere condotto in porto, grazie all’affondo delle ultime ore: “La Reggina continua a lavorare forte sul mercato. E malgrado l’arrivo di Lafferty, già nelle prossime ore potrebbe andare all’assalto di Diego Falcinelli, rientrato al Bologna dopo la difficile esperienza con il Perugia coincisa poi con la retrocessione.

Su Falcinelli c’è anche il Pordenone, ma la Reggina vuole chiudere e regalare un altro rinforzo di spessore a Toscano per una squadra che può diventare sempre più competitiva dopo questa sessione di mercato. Le ultime su Rami: l’offerta è stata fatta, un biennale importante, la risposta arriverà entro venerdì o sabato. Sulle qualità di Rami inutile disquisire, in Serie B sarebbe un valore aggiunto, ma bisogna ancora aspettare”.